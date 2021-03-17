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У волонтера из Магнитогорска вынесли все имущество из машины пока он спасал людей

Полицейские Агаповского района (Челябинская область) задержали подозреваемого в хищении имущества из автомашины, оставленной на дороге в период бурана. Волонтер и Магнитогорска в это время помогал людям, попавшим в снежным плен.

Житель Магнитогорска рассказал полицейским, что в период бури оказывал помощь людям, чьи автомашины оказались в снежном плену. При этом свой автомобиль ВАЗ-21093 он оставил на 187-ом километре участка автодороги «Южноуральск - Магнитогорск», а когда вернулся, то обнаружил, что похищена музыкальная аппаратура и другие ценные вещи на сумму более 170 тысяч рублей.

«Работая по поиску и установлению подозреваемого, сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель Магнитогорска. В настоящее время похищенное имущество изъято и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы Агаповского района Надежда Лавритина.

Как выяснилось, мужчина просто проезжал мимо и увидел, что на обочине дороги стоит машина. Он решил, что, если рядом никого нет, то они спокойно может забрать себе те вещи, которые ему понравятся.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.