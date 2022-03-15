У заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста проходят обыски

Силовики пришли домой к заместителю начальника управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Владимиру Горбунову. В данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщили в пресс службе УФСБ России по Челябинской области, оперативно-следственные мероприятия у Горбунова проводятся совместно с сотрудниками регионального СУ СК.

В пресс-службе администрации Златоуста заявили, что не владеют информацией.

«Мы не в курсе ситуации. Скажу только, что Горбунова на рабочем месте сегодня нет», - сказала сотрудник пресс-службы Ирина Валова.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, знакомый ситуацией, обыски у Горбунова – это только начало.

«Обыски у заместителя начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Горбунова проводятся. Я думаю, что это только начало раскручивания всей коррупционной цепочки», - сказал инсайдер.

Напомним, четвертого марта в администрацию Златоуста пришел ОМОН. Правоохранительные органы работали в управлении ЖКХ. Администрация оказывает им всяческое содействие.