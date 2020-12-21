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У жителя Еткуля полицейские Челябинска изъяли тысячу доз героина

В Челябинске задержан житель Еткуля (Челябинская область), у которого было обнаружено 30 свертков с героином весом порядка ста граммов. Это примерно тысяча доз общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Наркосбытчика полицейские Челябинска задержали возле дома, расположенного по улице Молодогвардейцев. Им оказался 19-летний житель Еткуля. Установлено, что молодой человек планировал осуществить сбыт наркотика бесконтактным способен на территории Челябинска. Общий вес изъятого вещества составляет примерно 1000 разовых доз.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.