11.07.2022
Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
11.07.2022
Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза
11.07.2022
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
11.07.2022
В Челябинске начинается четвертый этап опрессовки
11.07.2022
В Челябинске выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных садиков
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
08.07.2022
Молодые лейтенанты-пограничники приступили к службе
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
07.07.2022
Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022