УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки

УФСБ России по Челябинской области пресечена преступная деятельность жителей Магнитогорска, организовавших канал незаконной миграции в регионе.

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Магнитогорска, признавшего виновными двоих граждан России в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Организация незаконной миграции группой лиц».

«Уроженец иностранного государства и его сожительница устраивали фиктивные браки граждан России с иностранными гражданами с целью получения последними разрешений на временное пребывание в Российской Федерации в упрощенном порядке. Часть денег от сделки виновные передавали россиянам, фиктивно вступавшим в брак, а часть – оставляли себе за оказание услуг», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ.

Суд приговорил организатора канала к лишению свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей, соучастницу – к двум годам лишения свободы условно.