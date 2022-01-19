Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО

В Магнитогорске (Челябинская область) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве автомобилиста.

Напомним, во версии следствия, в 14 января текущего года около одного из домов в Магнитогорске подозреваемый нанес множественные ножевые ранения (не менее шести) незнакомому мужчине, от которых тот скончался в лечебном учреждении. Подозреваемый с места преступления скрылся.

«С учетом того, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, с места преступления скрылся, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и может скрыться от органов следствия, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска.