В администрацию Увельского района пришли силовики

Сегодня, третьего августа, в администрации Увельского района (Челябинская область) силовики проводят обыски и оперативно-следственные мероприятия. По предварительной информации, уже возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Информацию об обысках подтвердили в региональном полицейском главке.

«Оперативные мероприятия проводились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональным СКР», - сказали в главке.

Как сообщил собственный источник, обыски были связаны с уголовным делом, которое возбуждено по факту нарушения закона при реализации национального проекта по переселению людей из аварийного жилого фонда. Для этого приобреталось некачественное жилье.