В аэропорту Челябинска грузчики обворовали пассажира

В аэропорту Челябинска раскрыта кража имущества из багажа летевшего в Мурманск пассажира.

Сотрудники линейного отдела полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Багаж» установили и задержали по подозрению в совершении кражи двух грузчиков службы наземного обслуживания воздушной гавани.

«В транспортную полицию поступила информация о том, что один из пассажиров рейса «Челябинск-Мурманск» после перелета обнаружил пропажу из своей сумки двух беспроводных колонок. Сумма ущерба превысила пять тысяч рублей. Мужчина пояснял, что последний раз видел колонки перед вылетом, во время сдачи багажа в челябинском аэропорту», - сообщила сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Транспортные полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых установили двух жителей Челябинска 2000 и 2001 годов рождения, которые, вступив в преступный сговор, похитили колонки из багажа потерпевшего.

Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело.