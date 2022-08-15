В Аргаяшском районе машину семьи из Озерска едва не придавило огромным деревом

В Аргаяшском районе (Челябинская область) машину семью из Озерска едва не придавило огромным деревом. Эвакуировать водителей и пассажиров из авто пришлось спасателям.

ЧП произошло накануне близь села Кузнецкое (Аргаяшского района), на проезжую часть прямо перед автомобилем без видимых причин стал заваливаться ствол большой березы.

Уходя от прямого столкновения женщина, находившаяся за рулем, вывернула на обочину, где автомобиль врезался в деревья. Основной удар пришелся на кузов Фиата со стороны водителя.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, с первых минут после ДТП, не растерявшись, на помощь пострадавшим бросились свидетели аварии. Спасатели, после деблокировки из салона, передали сотрудникам СМП водителя, но госпитализированы в лечебное учреждение были все, кто находился в машине - травмы различной степени тяжести получили и оба родителя, и их ребенок.