В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика

В Аше (Челябинская область) в реке Сим утонул девятилетний мальчик.

Днем шестого июля с разрешения родителей он уехал кататься на велосипеде. Вечером на берегу водоема обнаружили велосипед ребенка с висящей на нем одеждой. Впоследствии тело мальчика обнаружили на глубине реки.

Ашинская городская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах.

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре региона, добавив, что следственные органы СУ СК России по Челябинской области устанавливают обстоятельства трагедии.

Ход и результаты доследственной проверки прокуратура поставила на контроль.