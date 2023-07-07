07.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
07.07.2023
В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика
07.07.2023
Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
07.07.2023
Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы
07.07.2023
Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона
В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика
02.06.2023
По факту смертельного наезда на пятилетнего мальчика в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
08.06.2022
В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток
24.01.2017
СК: Малыш в Коркино скончался после травмы, полученной в игре
29.09.2016
Прокуратура подключилась к расследованию причин гибели девочки, выпавшей из окна в Челябинске
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023