В Ашинском районе фура «смяла» иномарку

В Ашинском районе (Челябинская область) фура в лобовую протаранила иномарку. Один человек погиб на месте.

Авария произошла сегодня, девятого января, на 1589-м километре автодороги «Москва-Челябинск».

«Водитель грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, по предварительной информации, при обгоне выехал на полосу встречную движения (обгон на данном участке разрешен), совершив столкновение со встречным автомобилем «Шевроле Ланос», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Пассажирка «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель иномарки госпитализирован.



В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение на данном участке, устанавливаются все обстоятельства.