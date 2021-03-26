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В Ашинском районе столкнулись пять фур, есть пострадавший

На трассе в Ашинском районе (Челябинская область) столкнулись пять грузовиков. Виновник аварии – водитель из города Набережных Челны – госпитализирован с травмами.

ДТП произошло вечером 25 марта на 1571 километре автодороги Москва-Челябинск.

«34-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом «Кроне», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на стоящий впереди попутно грузовой автомобиль «Мерседес Бенц», после чего столкнулись три стоящих попутно автомобиля: грузовик «Скания», автомобиль «Валдай» и ДАФ», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. На данный момент установлено, что водители всех пяти транспортных средств являются жителями других регионов.