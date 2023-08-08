08.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)
08.08.2023
В Челябинске расследуют уголовное дело по факту нападения женщины на ребенка
08.08.2023
В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали
08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023