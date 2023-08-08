В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали

В Ашинском районе Челябинской области сегодня вечером, восьмого августа, в ДТП с пятью транспортными средствами, по предварительной информации, один человек погиб, двое получили травмы.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла примерно в 16 часов 50 минут на 1601 километре трассы.

На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Устанавливаются все обстоятельства аварии.