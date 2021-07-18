В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района

Строительство домов для жителей поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье жилье уничтожено пожаром, начнется в августе. Осенью пострадавшие должны будут въехать в новое жилье.

В субботу, 17 июля, губернатор Алексей Текслер посетил поселки, пообщался с жителями, обсудил перспективы переезда погорельцев.

Напомним, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, происходивших с 8 по 11 июля, уничтожен огнем 61 дом, в том числе 51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный. Среди сгоревших строений были постоянное жилье и дачи.

В настоящий момент продолжается расчистка завалов на месте, где бушевал огонь.

пожаров. Эту работу планируется завершить в течение нескольких дней.

«В августе начнётся строительство домов. Будет несколько вариантов в зависимости от площади сгоревших. Поставил задачу завершить строительство до октября», - сообщил на своих страницах в соцсетях Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что жители, которые в результате пожаров лишились своих дач (жилье не было постоянным), смогут рассчитывать на компенсацию. «Поможем в каждом конкретном случае», - заверил губернатор.

Продолжается оказание финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой предметов первой необходимости. Социальные службы работают без выходных.

Жители поселков, кто в результате пожаров частично утратил имущество (в том числе бани и туалеты), получают по 50 тысяч рублей. Утрата имущества считается частичной, если из-за пожара стали непригодными для дальнейшего использования не менее одного предмета либо объекта из перечня имущества первой необходимости.

По 100 тысяч рублей выплачивают жителям, зарегистрированным постоянно или временно в поселках Джабык и Запасное и полностью утратившим имущество первой необходимости. К нему относятся: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; столы, стулья, кровать, диван, телевизор, радио, насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления), баня отдельно стоящий туалет, забор, ограждение. Полная утрата означает, что всё имущество пришло в негодность.

Выплаты предоставляются из расчета на каждого члена семьи.

«Много общался с жителями. Вопросов хватает, но мы их оперативно решаем. Люди видят реальную помощь и внимание», - отмечает губернатор. Жители выражают благодарность волонтерам и всем неравнодушным, кто помогал и помогает им.

«Справимся, все восстановим. И организуем защиту от пожаров так, чтобы люди каждое лето не боялись, сгорит или нет», - заверил Алексей Текслер.

ФОТО: Инстаграм Алексей Текслер