В больницы Челябинска поступили сообщения о заминировании

На электронные ящики больниц №6 и №8 сегодня, 31 мая, поступили сообщения о заминировании. На месте работала полиция.

Прибывшими на место полицейскими совместно с другими силовыми ведомствами был проведен осмотр зданий, в результате которого опасных предметов не обнаружено. Эвакуации персонала и пациентов не было.

В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.