В Брединском районе будут судить мужчину, который убил скалкой девятилетнюю девочку и закопал тело в скотомогильнике

Прокуратура Брединского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело об убийстве девятилетней летней девочки, совершенном в 1997 году. На скамье подсудимых - житель города Петропавловск-Камчатский.

По версии следствия обвиняемый в августе 1997 года в своем доме, расположенном в поселке Амурский Брединского района, совершил убийство девятилетнего ребенка. Он ее забил скалкой, а труп закопал в скотомогильнике.

«В связи с безвестным исчезновением девочки прокурором Брединского района было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было приостановлено. В 2021 году расследование данного уголовного было возобновлено, проведены оперативно-розыскные мероприятия и многочисленные следственные действия, в том числе судебные экспертизы», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам расследования удалось установить причастность в совершении данного преступления 60-летнего гражданина, отбывающего в настоящее время наказание за совершение другого убийства на территории Камчатского края.

Уголовное дело направлено в Брединский районный суд.