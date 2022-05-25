В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон

В Центральном районе Челябинска сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка ликвидировали наркопритон. Силовую поддержку стражам порядка оказывали бойцы отряда особого назначения «Гром».

По подозрению в организации наркопритона задержан безработный наркозависимый мужчина 1983-го года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. Он систематически предоставлял наркопотребителям свою квартиру в доме по улице Советской в поселке Шершни для совместного потребления «синтетики».

В ходе документирования данного преступления полицейские в отношении посетителей данной квартиры – трех неработающих, ранее привлекавшихся к административной ответственности за потребление наркотиков женщин составлено три административных протокола по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». В нехорошей квартире правоохранители изъяли приспособления для употребления наркотиков.

По данному факту в отделе дознания ОП «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

С задержанного взято обязательство о явке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.