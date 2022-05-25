25.05.2022
Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
24.05.2022
В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление
24.05.2022
Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова
24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
29.10.2021
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе
20.03.2019
В Копейске ликвидирован наркопритон
04.10.2018
В Челябинске ликвидирован наркопритон
13.10.2017
Челябинские полицейские задержали содержателя популярного наркопритона
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022