Заключенные челябинской колонии состязались в искусстве боди-арта и визажа

В центре Челябинска иномарка вылетела с дороги после столкновения с маршруткой

Спасатели Сима нашли двух девочек, потерявшихся в лесу

До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов

В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах

Три города Челябинской области встретят Рождество в режиме «черного неба»

Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска

В центре Челябинска иномарка вылетела с дороги после столкновения с маршруткой

В Челябинске выясняются подробности аварии маршрутного такси, следовавшего из Копейска (Челябинская область) в столицу Южного Урала, и иномаркой. Столкновение произошло в центре города.

Об аварии с участием маршрутного такси № 139, следовавшего по маршруту «Копейск-Челябинск» и Фольксвагена, сообщил очевидец. Она произошла вечером шестого января на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.

От удара иномарку выбросило на тротуар. Лишь по счастливой случайности там не было пешеходов. Пострадали ли пассажиры маршрутки, сейчас уточняется.

В пресс-службе регионального полицейского главка информацию пообещали предоставить в ближайшее время.

Фото: Очевидец