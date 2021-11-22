В центре Челябинска обнаружено превышение радиационного фона

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В центре Челябинска сегодня, 22-го ноября, на улице Труда, 22 обнаружено превышение радиационного фона.

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Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, превышение выявили специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части, проведя соответствующие замеры.

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что угрозы населению нет. Территория оцеплена.

«Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита - после проведения установочного совещания», - сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.