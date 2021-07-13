В центре Челябинска в результате аварии перевернулась скорая

В Челябинске сегодня, 13 июля, на пересечении улиц Коммуны и Энгельса столкнулись Volkswagen Polo и карета скорой помощи. В результате удара медицинский автомобиль перевернулся. Момент ДТП попал на камеры Интерсвязи.

На видео видно, что карета скорой помощи поворачивала налево с улицы Энгельса, автомобиль ехал без проблесковых маячков. Водитель Volkswagen Polo двигался прямо. Удар пришелся в боковую дверь медицинской машины.

Как агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в машине скорой помощи находились два пассажира, их везли в ковидную больницу. После аварии их на другой скорой отправили в больницу. Информация по пострадавшим уточняется.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС.