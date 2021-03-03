В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны

В частном доме в селе Малиновка (Агаповский район, Челябинская область) из-за нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал мужчина. По предварительной информации, взорвались газовые баллоны.
ЧП произошло вечером второго марта. Как стало известно, что хозяева частного дома в селе Малиновка заправили газовые баллоны, а затем услышали хлопок. Хозяин квартиры зашел в помещение, к котором они располагались, и произошел еще один хлопок. После этого начался пожар.
«Здесь стоит отметить, что большей трагедии удалось избежать благодаря правильным действиям хозяйки дома: в первую очередь она эвакуировала близких из зоны горения», - пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам Александр Цирулев.
В результате разгула стихии уничтожены кровля дома на площади 64 квадратных метра и шлакоблочный пристрой площадью 12 квадратных метров.
В причинах происшествия сейчас разбираются дознаватели. Семье, пострадавшей на пожаре, предоставили временное жилье.