06.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)
06.09.2023
В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова
06.09.2023
Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ
06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023