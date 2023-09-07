В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны

В Чебаркуле и Миассе (Челябинская область) подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны.

Находясь на территории мемориальных комплексов, несовершеннолетние плохо обошлись с символом воинской славы – Вечным огнем. В одном городе подростки, разбросав искусственные венки, прыгали через негаснущее пламя, во втором – жгли на Вечном огне ветки, чтобы погреться.

Данные факты установлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных следственными органами.

Отметим, доследственные проверки сотрудники СУ СКР по Челябинской области проводят по публикациям в соцмедиа об осквернении мемориальных комплексов «Скорбящая мать» (Миасс) и «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Чебаркуль), установленных в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны солдатах и являющихся объектами культурного наследия.

Региональное следственное управление СК России призывает подрастающее поколение чтить память о своих славных предках и напоминает об ответственности за осквернение символов воинской славы Российской Федерации.