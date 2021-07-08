В Челябинск экс-росгвардеец, зарезавший жену, покончил с собой

В Челябинске бывший сотрудник Росгвардии, который нанес смертельное ножевое ранение в шею своей супруге, свел счеты с жизнью. Информацию агентству “Урал-пресс-информ” подтвердил источник в правоохранительных органах.

Тело экс-росгвардейца нашли в начале этой недели в СИЗО №1 на улице Российской.

“Тело заключенного нашли в следственном изоляторе. По данному факту проводится доследственная проверка”, - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 14 июня этого года сотрудник Росгвардии пришел в мини-отель, в котором работала его жена. Между супругами вспыхнул конфликт. Мужчина достал нож и ударил им женщину в шею. Пострадавшая умерла в больнице.

Мужчину отстранили от службы и отправили в СИЗО. В отношении него расследовалось уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).