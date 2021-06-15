Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы

В Челябинске задержан сотрудник Росгвардии, который нанес смертельное ранение в шею своей супруге. Она скончалась в больнице.

Трагедия произошла 14 июня. Сотрудник Росгвардии пришел к на работу к супруге, которая трудилась администратором в мини-отеле. Они поссорились и ходе конфликта мужчина нанес женщине удар ножом в шею. От полученной травмы она скончалась в больнице.

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Росгвардеец арестован и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина отстранен от занимаемой должности.