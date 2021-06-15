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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске загорелась кровля склада возле ЧЭМК. Площадь пожара уже достигла т
15.06.2021

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
15.06.2021

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Челябинска подтвердили скачок цен на картофель и морковь. Как сегодня, 15 июня, н
15.06.2021

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы главы всех районов вышли из своих кабинетов
15.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

В Челябинске приведут в порядок посты ДПС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

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15.06.2021 13:46

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы

В Челябинске задержан сотрудник Росгвардии, который нанес смертельное ранение в шею своей супруге. Она скончалась в больнице.

Трагедия произошла 14 июня. Сотрудник Росгвардии пришел к на работу к супруге, которая трудилась администратором в мини-отеле. Они поссорились и ходе конфликта мужчина нанес женщине удар ножом в шею. От полученной травмы она скончалась в больнице.

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Росгвардеец арестован и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина отстранен от занимаемой должности.

Автор: Инна Шемаева
Росгвардия
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Ас
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ЖКХ
15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске загорелась кровля склада возле ЧЭМК. Площадь пожара уже достигла т
15.06.2021

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, которые поставят прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут
Коронавирус
Коронавирус
15.06.2021

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Челябинска подтвердили скачок цен на картофель и морковь. Как сегодня, 15 июня, н
15.06.2021

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы главы всех районов вышли из своих кабинетов
15.06.2021

Котова отправила глав районов в пешее путешествие
Росгвардия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
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  • +7 919- 403 -53 -05

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15.06.2021 13:46

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15.06.2021 13:24

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15.06.2021 13:23

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15.06.2021 13:09

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено

15.06.2021 13:08

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15.06.2021 13:07

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15.06.2021 13:03

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