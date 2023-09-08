В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Клещи
Коронавирус
Детское питание
На житейских перекрестках
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Клещи
Коронавирус
Детское питание
На житейских перекрестках
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын поздравил коллектив ведомст
08.09.2023

Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисковый отряд «Штурм» из города Великие Луки Псковской области обнаружил останки красноармейца
08.09.2023

Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Старт эффектному иммерсивному шоу с участием топовых артистов в Челябинске будет дан в субботу, д
08.09.2023

Поддержать любимого артиста можно будет с помощью уникального приложения

В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врачи Челябинской областной клинической больницы избавили пожилую пациентку из Копейска от гигант
08.09.2023

Шансов на спасение жительницы Копейска было мало, но медики сумели ее спасти

Врачи ЧОКБ избавили пожилую пациентку от гигантской опухоли в голове
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, девятого сентября, во всех поликлиниках Челябинской области состоится единый «День отк
08.09.2023

В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
ГИБДД Челябинска
Происшествия
08.09.2023 18:45
Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

В Челябинске автоледи на «Тойоте» сегодня днем, восьмого сентября, въехала в остановку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает городская ГИБДД, в 14 часов 30 минут на Копейском шоссе, 1Г ее иномарка на регулируемом перекрестке столкнулась с «Рено», за рулем которой находилась девушка 2003 года рождения.

После этого водитель «Тойоты», женщина 1966 года рождения, совершила наезд на остановочный комплекс.

 

 

ГИБДД Челябинска
Новости по тегу: ГИБДД Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.08.2023

Представители ЮУГМУ получили благодарность ГИБДД за подготовку инспекторов полка ДПС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2023

В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.03.2023

В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.03.2023

Южноуральских водителей ждут сплошные проверки
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило
Общество

Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

08.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восьмого и девятого сентября жителей Челябинска и области ждёт мощный фестиваль, который объедини
Общество

Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme

08.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новые автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», начнут курсир
Общество

Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске

07.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Чебаркуле и Миассе (Челябинская область) подростки осквернили память о героях Великой Отечестве
Происшествия

В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны

07.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подробности первого этапа создания межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске расск
Общество

Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске

06.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Катав-Ивановского городского округа Челябинской области провела проверку на участке а
Общество

Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный

06.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын поздравил коллектив ведомст
08.09.2023

Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поисковый отряд «Штурм» из города Великие Луки Псковской области обнаружил останки красноармейца
08.09.2023

Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Старт эффектному иммерсивному шоу с участием топовых артистов в Челябинске будет дан в субботу, д
08.09.2023

Поддержать любимого артиста можно будет с помощью уникального приложения

В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врачи Челябинской областной клинической больницы избавили пожилую пациентку из Копейска от гигант
08.09.2023

Шансов на спасение жительницы Копейска было мало, но медики сумели ее спасти

Врачи ЧОКБ избавили пожилую пациентку от гигантской опухоли в голове
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, девятого сентября, во всех поликлиниках Челябинской области состоится единый «День отк
08.09.2023

В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

08.09.2023 18:45

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

08.09.2023 18:37

По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку

08.09.2023 18:27

В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»

08.09.2023 18:09

На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице

08.09.2023 18:05

Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске

08.09.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)

08.09.2023 17:45

Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки

08.09.2023 17:31

Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области

08.09.2023 17:16

В выходные в Челябинской области – сильный дождь, шквалистый ветер

08.09.2023 17:02

С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша

08.09.2023 16:25

Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города

08.09.2023 16:08

В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW

08.09.2023 16:05

На Троицком ипподроме состоятся заезды рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера

08.09.2023 14:49

Врачи ЧОКБ избавили пожилую пациентку от гигантской опухоли в голове

08.09.2023 14:36

В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа

08.09.2023 14:26

В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина

08.09.2023 13:47

Челябинские  «Мудрый Суслик» и «Кот Учёный» могут стать талисманом Десятилетия науки и технологий 

08.09.2023 13:37

Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке

08.09.2023 13:09

Международный День грамотности: «Человеком не рождаются, им стают»

08.09.2023 13:07

К началу учебного года МТС ускорила интернет в образовательных учреждениях в пригороде Челябинска

08.09.2023 12:55

Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы

08.09.2023 12:50

На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра

08.09.2023 12:07

Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ

08.09.2023 12:06

В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»

08.09.2023 11:51

В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире

08.09.2023 10:37

Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

08.09.2023 10:33

В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок

08.09.2023 09:57

Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий

08.09.2023 09:52

В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути

08.09.2023 09:50

Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme

08.09.2023 07:29

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей

07.09.2023 23:19

«Главная необычность наших героев – в их обыкновенности»: сегодня в кинотеатрах начинается показ комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым

07.09.2023 22:40

Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)

07.09.2023 21:02

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска

07.09.2023 19:44

Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске

07.09.2023 19:18

В Челябинской области восьмого сентября – тепло, ветрено и дождливо

07.09.2023 18:54

Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске

07.09.2023 17:30

В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон

07.09.2023 17:11

Челябинск, каким его увидят наши внуки

07.09.2023 17:03

Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму

07.09.2023 16:52

В Челябинске открылась памятная выставка о легендарном альпинисте из Коркино

07.09.2023 16:29

ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки

07.09.2023 15:56

В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта

07.09.2023 15:46

Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд

07.09.2023 14:41

Агентство проводит розыгрыш билетов на международный Вечер профессионального бокса

07.09.2023 14:17

Осенний марафон фестивалей и гастролей челябинских кукольников

07.09.2023 13:55

Южноуральцы в субботу смогут пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»

07.09.2023 13:22

Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?

07.09.2023 13:19

В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка

07.09.2023 12:56

Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем

07.09.2023 12:49

Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте

07.09.2023 12:42

В Челябинске 22 октября состоится премьера спектакля «Щелкунчик и Кошки» Московского театра кошек В. Куклачева

07.09.2023 12:27

Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс

07.09.2023 12:07

Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток

07.09.2023 11:03

Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке

07.09.2023 11:01

Росгранстрой: Ситуация на погранпункте Бугристое нормализуется, пробки сократились

07.09.2023 10:43

Звуки музыки можно будет увидеть в Челябинской филармонии

07.09.2023 10:33

Гагаринский полк занял в зоне СВО те же позиции, что и наши прадеды в 41-м

07.09.2023 09:53

Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах

07.09.2023 09:09

В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны

06.09.2023 23:22

Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)

06.09.2023 20:59

В воздухе Челябинска и Магнитогорске - превышена концентрация четырех загрязняющих веществ

06.09.2023 20:32

В Челябинской области седьмого сентября – туманы, ночные заморозки, местами дожди

06.09.2023 18:18

В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова

06.09.2023 18:10

Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ

06.09.2023 17:58

Южноуральцев приглашают на спортивный праздник с розыгрышем подарков и билетов на турнир по боксу

06.09.2023 17:27

В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна

06.09.2023 17:25

Новый сезон Челябинского НХТ будет по-настоящему юбилейным

06.09.2023 17:18

Непобежденный челябинский боксер Иван Чирков провел открытую тренировку в ФОК Коркино

06.09.2023 16:45

Август в Челябинской области стал самым богатым на новорожденных месяцем лета

06.09.2023 15:26

Число укушенных клещом южноуральцев выросло в четыре раза

06.09.2023 14:45

Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем

06.09.2023 14:27

Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске

06.09.2023 14:08

Показ мод на Кировке

06.09.2023 13:53

Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку

06.09.2023 13:35

Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище

06.09.2023 13:29

Вот это икебана! Магнитогорцы придумали оригинальный способ обозначить дорожный провал

06.09.2023 12:46

В Ашинском районе седьмого сентября ограничат движение на трассе М-5

06.09.2023 12:33

Южноуральским аграриям нужно ускориться для успешного завершения уборочной кампании

06.09.2023 11:54

КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе

06.09.2023 11:50

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют сразу несколько дорог

06.09.2023 11:42

Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный

06.09.2023 10:51

Челябинские аквабайкеры покорили Гребной канал Москвы

06.09.2023 10:33

В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»

06.09.2023 10:22

Агентство проводит розыгрыш билетов в кино

06.09.2023 10:17

Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд

06.09.2023 10:06

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах

06.09.2023 09:56

Директора челябинских «Водоканалсистем» отправили под арест на два месяца

05.09.2023 21:51

Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)

05.09.2023 21:10

В трех городах Челябинской области – НМУ, в двух – превышение ПДК загрязняющих веществ

05.09.2023 20:54

В Челябинской области шестого сентября – местами дожди и ночные заморозки

05.09.2023 20:15

Загоревшийся на ходу автобус в Копейске эксплуатировался шесть лет и проходил все техосмотры

05.09.2023 17:56

Алексей Текслер вручил жителям Челябинской области государственные и региональные награды

05.09.2023 17:29

В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»

05.09.2023 17:20

Мост через ручей Каменный, смытый под напором воды, восстановят в течение двух дней

05.09.2023 17:08

В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю

05.09.2023 16:21

Южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

05.09.2023 15:53

В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих

05.09.2023 15:37

Технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах внедряет челябинская компания

05.09.2023 15:35

На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии