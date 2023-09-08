В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

В Челябинске автоледи на «Тойоте» сегодня днем, восьмого сентября, въехала в остановку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает городская ГИБДД, в 14 часов 30 минут на Копейском шоссе, 1Г ее иномарка на регулируемом перекрестке столкнулась с «Рено», за рулем которой находилась девушка 2003 года рождения.

После этого водитель «Тойоты», женщина 1966 года рождения, совершила наезд на остановочный комплекс.