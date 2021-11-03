В Челябинске автомобилист на летней резине сбил водителя троллейбуса

В Челябинске сегодня утром, третьего ноября, водитель легковушки сбил водителя троллейбуса, которая устраняла неполадки с «рогами» общественного транспорта. Женщина госпитализирована.

ЧП произошло в районе остановки «Мебельная фабрика». Как сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска Ирина Токарева, троллейбус начал движение от остановки. В это время у транспорта слетели так называемые «рога». Водитель высадила пассажиров и отправилась возвращать токоприемники на провода.

В это время за троллейбусом ехал автомобиль «Лада», на колесах которого была летняя резина. Машина не смогла затормозить на скользкой дороге и сбила водителя троллейбуса, а затем совершила столкновение с самим троллейбусом. Тяжесть полученных женщиной травм пока неизвестна.