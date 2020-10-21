В Челябинске будут судить бизнесмена из Омска, который передал взятку ректору УралГУФК

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении директора омской фирмы ООО «Инстрой» Сергея Хлебороба за передачу взятки ректору УралГУФК Сергею Серикову. Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый омский бизнесмен Сергей Хлебороб в апреле 2020 года передал через посредника 500 тысяч рублей в качестве части планируемой к передаче взятки ректору УралГУФК Сергею Серикову в сумме пяти миллионов рублей.

Это была плата за совершение незаконных действий при исполнении и оплате контракта на выполнение ООО «Инстрой» работ по капитальному ремонту фасадов зданий студенческого общежития «Дом студентов» и учебно-спортивного комплекса «Манеж».

Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд Советского района.