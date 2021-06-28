В Челябинске будут судить мошенника – специалиста по IT-технологиям

Следствие ГУ МВД России по Челябинской области окончило расследование уголовного дела в отношении лидера организованной группы из Свердловской области, похищавшей деньги южноуральцев с использованием IT-технологий.

По данным следствия, обладающий достаточным уровнем знаний в области информационных технологий мужчина организовал группу, в которую вошли еще трое мужчин, также имеющих познания в сфере IT-технологий, с целью похищения денег со счетов южноуральцев. В распоряжении злоумышленников оказалась незаконная база данных банковских карт со сведениями об их владельцах, кодах безопасности и сроках действия. Она была добыта нелегальным путем с помощью так называемых фишинговых сайтов – копий оригинальных сайтов авиакомпаний, банковских и микрофинансовых организаций, платежных систем, страниц авторизации и оплаты интернет-магазинов. Посещая поддельные интернет-ресурсы и оставляя на них свою персональную информацию, в том числе сведения о банковских картах, люди делают их доступными для злоумышленников.

«Участники организованной группы, используя незаконную базу данных, в сети Интернет приобретали товары и услуги, расплачиваясь денежными средствами ничего не подозревающих владельцев пластиковых карт. В случаях, когда для оплаты нужно было ввести числовую комбинацию, направленную банком на телефонный номер держателя карты, злоумышленники звонили абоненту и, представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации, под различными предлогами вынуждали сообщать им код подтверждения финансовой операции. После этого происходило списание денежных средств в счет оплаты приобретенного товара. Суммы хищения составляли от одной до шестидесяти пяти тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

С целью задержания злоумышленников южноуральские полицейские выезжали в служебную командировку в Свердловскую область.

Согласно материалам уголовного дела, жертвами преступлений стали 38 человек, проживающих в Челябинске, Владивостоке, Мурманске, Москве и Липецке. Общий причиненный ущерб составил около 700 тысяч рублей.

Лидеру организованной группы предъявлено обвинение в совершении 38 преступных эпизодов. За данные противоправные деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период расследования ему избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в суд.