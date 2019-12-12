В Челябинске будут судить сексуального маньяка
Происшествия
Сегодня, 14:14

Прокуратура Калининского района Челябинска передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством».

Преступление было совершено ночью пятого октября. Обвиняемый, надев резиновые перчатки и капроновый чулок на голову, напал на потерпевшую в лифте дома, расположенного по проспекту Победы, после чего на лестничной площадке застегнул на женщине наручники и высказал в её адрес намерения совершения насильственных действий сексуального характера.

Происшествие попало на камеру умного домофона компании «Интерсвязь. Мужчина сначала избил женщину, а после хотел изнасиловать, но не смог. На крик челябинки выбежали соседи и спугнули злоумышленника. Пользователи сети также сообщают, что злоумышленник, который пал на видео, совершил еще несколько нападений на северо-запад

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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маньяк
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