Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

В Челябинской области в Троицком городском суде огласили приговор 42-летнему мужчине, который с особой жестокостью расправился над матерью четырех детей.

Как сообщили в пресс-службе Троицкого городского суда, установлено три факта истязания женщин и одно убийство.

В феврале 2019 года он находился в своей квартире вместе со знакомой. Они распивали спиртное. Мужчина силой отобрал у женщины мобильный телефон. Чтобы та не смогла рассказать родным о своем местонахождении. Осужденный закрыл дверь на ключ. В течение длительного времени он избивал жертву по голове, рукам и ногам молотком, пилой, деревянной палкой, а также он угрожал убийством.

«Другую свою жертву он пригласил в гости в марте 2019 года для распития спиртных напитков. Мужчина вел себя со знакомой дерзко и агрессивно, несколько раз ударил рукой по лицу, затем взял в руки нож и порезал потерпевшей плечо», - рассказали в пресс-службе Троицкого суда.

31 марта мужчина, находившись в алкогольном опьянении, табуретом с металлическими ножками избил третью гостью.

Убийство произошло с 26 на 27 апреля 2019 года все в той же квартире маньяка. Между ним и четвертой жертвой произошла ссора.

«Умышленно, с целью убийства потерпевшей, он жестоко с ней расправился: с силой нанес тупыми твердыми предметами множество, не менее четырнадцати ударов в голову. Сильные удары сыпались один за другим. Мужчина не сдерживался, а она пыталась защититься, прикрываясь руками. Потерпевшая скончалась от причиненной тяжелой черепно-мозговой травмы. Несколько дней тело пролежало в квартире убийцы. У погибшей женщины осталось четверо детей», - озвучили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по семи статьям Уголовного Кодекса России. Суд квалифицировал действия подсудимого в отношении первой потерпевшей по п.п.«в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), по п.п. «в, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В отношении второй потерпевшей по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). В отношении третьей жертвы по части 1 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями), по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). В отношении четвертой женщины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Маньяка отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.