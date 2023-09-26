26.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)
26.09.2023
В Магнитогорске увеличили расходы бюджета
26.09.2023
Магнитогорские депутаты включили зелёный свет
26.09.2023
В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировали и стерилизовали четвероногих жителей Полигона ТБО
26.09.2023
Недострой на Копейском шоссе Челябинска продан с молотка
Ческидов, который 14 лет удерживал женщину в заточении, останется в СИЗО до конца года
19.04.2021
Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор
12.12.2019
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
21.10.2019
Подъездный маньяк пытался выйти из СИЗО
08.10.2019
В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023