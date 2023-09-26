Ческидов, который 14 лет удерживал женщину в заточении, останется в СИЗО до конца года

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей Владимиру Ческидову (в СМИ его называют «смолинский маньяк»), обвиняемому в похищении человека, изнасиловании и убийстве, сообщили в суде. Он одну женщину убил и расчленил, а другую 14 лет удерживал в заточении.

Владимир Ческидов находится под арестом с момента задержания – с конца июля 2023 года. Сторона защиты ходатайствовала о смягчении меры пресечения. Но суд принял решение продлить срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца – до 30 декабря 2023 года.

Напомним, органами предварительного следствия 51-летний житель поселка Смолино Владимир Ческидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части второй статьи 126, пунктом «б» части второй статьи 131, частью первой статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, Ческидов 14 лет силой удерживал в своем доме женщину (в момент похищения, в 2009 году, ей было 19 лет). Пленница сбежала 30 июля 2023 года, когда похитителя госпитализировала скорая психиатрическая помощь. В одном доме с похитителем жила и его мать. По версии следствия, пенсионерка участвовала в удержании челябинки. Валентине Ческидовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что подозреваемый в 2011 году убил местную жительницу, затем расчленил тело женщины и закопал останки в погребе своего дома.

В конце июля судом Владимиру Ческидову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователь также ходатайствовал об аресте 72-летней Валентины Ческидовой, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, и принял решение освободить задержанную в зале суда.

Выйдя из здания суда, женщина сказала журналистам, что потерпевшую никто не удерживал и она жила в их доме, «как королева», ничего не делая.

Видео из зала суда, предоставленное СУ СКР области, смотрите в нашем Telegram-канале.