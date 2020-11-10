В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката

Полицейские Челябинска выясняли, что семилетняя девочка выдумала нападение на нее мужчины с ножом. Она упала с самоката, который сломался. Признаться в этом родителям она побоялась.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, полицейские провели проверку по факту сообщения о нападении мужчины с ножом на семилетнюю девочку. Она утверждала, что он за ней гонялся. К стражам порядка обратились с заявлением родители ребенка.

История оказалась выдуманной. Никакого нападения не было. Девочка упала с самоката, который сломался. Признаться в этом взрослым ребенок побоялся.