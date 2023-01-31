В Челябинске экипаж ГИБДД попал в ДТП, преследуя пьяную автоледи

В Челябинске бесправная пьяная автоледи, уходя от погони устроила два ДТП. Экипаж ГИБДД, преследуя автогонщицу сам попал в аварию.

Экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на манеру езды водителя «Шкоды Фабия» по ночным улицам Челябинска. За рулем была девушка. Госавтоинспекторы поехали следом и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться.

Автоледи не собиралась этого делать. Она совершила два дорожно-транспортных происшествия и на этом останавливаться не собиралась, а только увеличила скорость.

«Преследуя автомобиль нарушительницы, на перекрестке улиц Каслинская и Калинина, двигаясь по второстепенной дороге со включенной световой и звуковой сигнализацией, экипаж ДПС совершил столкновение с автомобилем «Хонда»», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области,

Пьяная автоледи в итоге была задержана. Ее состояние опьянения было подтверждено проведенным освидетельствованием. В отношении женщины составили административные протоколы.

«Челябинка, не имеющая прав управления, привлечена к предусмотренной законодательством ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил пользования внешними световыми приборами», - добавили в ГИБДД.

Также автоледи привлечена к административной ответственности по статье 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».