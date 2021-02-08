В Челябинске еще одного «закладчика» из ОПГ отправили за решетку

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В Челябинске вынесен приговор участнику преступной группы за незаконный оборот около двух с половиной килограммов героина. Он отправился на десять лет лишения свободы в колонию строгого режима.

Судом установлено, что подсудимый совместно с соучастниками в августе 2019 года приобрел партию героина массой 450 граммов, который расфасовал и разложил в Челябинске в виде «закладок». Оставшуюся часть хранил по месту жительства.

«В ходе личного досмотра и при обыске в квартирах были обнаружены и изъяты наркотические средства массой около двух с половиной килограммов, которые участники организованной группы хранили в целях сбыта», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Еще трое участников организованной группы за совершение аналогичных преступлений осуждены ранее к длительным срокам лишения свободы.