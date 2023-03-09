В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»

В Челябинске сегодня ночью, девятого марта, пожарные ликвидировали горение строительного мусора на кровле КРК «Мегаполис» по Свердловскому проспекту.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, из здания культурно-развлекательного комплекса было эвакуировано 60 человек, пострадавших нет.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.

Причину случившегося предстоит установить сотрудникам отделения дознания. На место происшествия выезжала испытательная пожарная лаборатория.