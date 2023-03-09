09.03.2023
В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
07.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
07.02.2023
В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023