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В Челябинске голодный житель украл лоток с хлебом

Происшествия
Сегодня, 12:49

В Челябинске задержан «хлебный» вор. На преступление мужчину толкнул голод.

Кража из продуктового магазина произошла 20 мая в первом часу ночи.

«Сигнал «Тревога» поступил на пульт охранного предприятия «Витязь» с одного из магазинов, расположенного по улице Омской. Прибывшие на место сотрудники охраны задержали мужчину, который несколькими минутами ранее разбил окно и пробрался внутрь. Добычей преступника стал лоток с хлебобулочными изделиями», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Как пояснил сам задержанный он очень хотел есть и поэтому пошел на преступление. Для выяснения всех обстоятельств мужчину передали сотрудникам отдела полиции Советского района Челябинска.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.

 

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