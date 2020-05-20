В Челябинске голодный житель украл лоток с хлебом
В Челябинске задержан «хлебный» вор. На преступление мужчину толкнул голод.
Кража из продуктового магазина произошла 20 мая в первом часу ночи.
«Сигнал «Тревога» поступил на пульт охранного предприятия «Витязь» с одного из магазинов, расположенного по улице Омской. Прибывшие на место сотрудники охраны задержали мужчину, который несколькими минутами ранее разбил окно и пробрался внутрь. Добычей преступника стал лоток с хлебобулочными изделиями», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.
Как пояснил сам задержанный он очень хотел есть и поэтому пошел на преступление. Для выяснения всех обстоятельств мужчину передали сотрудникам отдела полиции Советского района Челябинска.
По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.
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