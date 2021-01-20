В Челябинске иностранец, находящийся в федеральном розыске, попался в руки полиции, придя в миграционную службу
Росгвардейцы задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске. Представитель Поднебесной пришел в миграционную службу для оформления документов, а оттуда прямиком направился в полицейский участок.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – отдела по вопросам миграции отдела полиции Ленинского района Челябинска.
«К прибывшим бойцам Росгвардии обратился сотрудник ведомства. Он пояснил, что находящийся на приеме гражданин находится в розыске.
Росгвардейцы установили личность гражданина. Им оказался 38-летний челябинец. При проверке по базам данных выяснилось, что с декабря 2019 года он находился в федеральном розыске», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
Также, патрулируя улицу Шаумяна, у дома 27 обратили внимание на мужчину. Было принято решение установить его личность. Им оказался 28-летний местный житель. При проверке по базам данных выяснилось, что с июля прошлого года он находится в федеральном розыске за ГУФСИН по Свердловской области как осужденный условно, с исправительным сроком,
Задержанные были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.