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В Челябинске ищут водителя маршрутки, по вине которого школьница получила травмы

Происшествия
Сегодня, 15:57
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске родители пострадавшей 14-летней девочки, получившей травмы в маршрутном такси, ищут очевидцев падения ребенка, чтобы установить личность водителя.

Пост о помощи появился в социальной сети в группе «Челябинский транспорт».

«12 марта 14:20 на остановке Академика Королёва в маршрутом такси № 56 моя дочь Мария (девочки 14 лет) одета была в длинный белый пуховик получила серьёзные травмы. Переломы руки со смещением. Ехала от ДК «Колющенко» до остановки улица «Академика Королёва». Во время остановки, водитель резко перестроился и совершил резкое торможение, после чего, высадил и поехал дальше», - написала мама пострадавшей девочки.

Всех очевидцев падения и оказавших первую помощь ребенку на остановке, позвонить 89518161495 для установки личности водителя маршрутного такси.

В полиции Челябинска заявление в полицию по факту получение травм уже зарегистрировано.

Автор: 
Инна Шемаева
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