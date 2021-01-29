В Челябинске ищут злоумышленника, пытавшегося похитить больничный забор

Челябинские полицейские продолжают поиски злоумышленника, который вместе с напарником пытался похитить железные ограждения возле ГКБ №1. Один из мужчин был задержан, второй - тот, что половчее, - успел скрыться, бросив и товарища, и забор.
Инцидент произошел в половине одиннадцатого ночи 28-го января.
Тревожный сигнал поступил с КПП охраняемого медицинского учреждения: под покровом ночи двое неизвестных выламывали железные ограждения. Довести начатое до конца им не удалось.
«Занятие, которым мужчины были так увлечены, им пришлось прекратить в связи с прибытием на место происшествия экипажа охранного предприятия "Витязь "», - сообщила официальный представитель ЧОПа Анастасия Пильникова.
Второй молодой человек был задержан и передан сотрудникам полиции. Как выяснилось, в его биографии это не единственный эпизод кражи ограждений.
«Задержанный находится в отделе полиции «Центральный». С ним ведется работа. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.
В настоящее время ведется поиск подельника задержанного.