В Челябинске крановщик погиб после падения башенного крана

В Челябинске на стройке упал башенный кран. Крановщик погиб на месте.

ЧП произошло сегодня, третьего марта. в микрорайоне «Манхэттен».

«Поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке, расположенной улице героя России Александра Яковлева. В результате происшествия погиб мужчина (крановщик), жилые и строящиеся здания не повреждены», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, на место происшествия для координации действий оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района Александр Тюлюнов.