В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста

В Тракторозаводском районе Челябинска водитель маршрутного ПАЗа сбил 28-летнего мужчину, который переезжал дорогу на велосипеде. Пострадавшему рекомендовали амбулаторное лечение, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города

Дорожное происшествие случилось 21 июня в 16.31 напротив дома №14 на улице Салютная.

«Водитель автомобиля ПАЗ (маршрутное такси № 85) при повороте направо на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.