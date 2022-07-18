В Челябинске мужчина едва не утонул, упал с катамарана

На Первом озере едва не утонул житель Челябинска. Он упал в воду с катамарана.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, инцидент произошел в выходные. Катамаран стало относить ветром. Мужчина, а он был без спасательного жилета, пытался догнать плавсредство, но силы покинули его. На помощь утопающему пришли спасатели.

Также в выходные в трех метрах от берега на Шершнях из воды был извлечен труп мужчины. Он был в спасжилете. Надувная лодка находилась в 200 метрах от берега. Обстоятельства устанавливаются.