31.03.2023
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
31.03.2023
В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль
31.03.2023
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах
31.03.2023
Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области
31.03.2023
Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
16.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Спасатели Челябинской области готовятся к весеннему половодью
10.03.2023
В Челябинской области лавиной накрыло частный дом вместе с огородом
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023