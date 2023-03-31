В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

В Челябинске сегодня, 31 марта, с моста на Меридиане в районе улицы Новомеханической спрыгнул мужчина. От полученных травм он скончался.

О прыжке мужчины с моста в ЕДДС-112 сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

Как рассказали спасатели, погибшему на вид 50-55 лет. Документов при нем не было.

Тело разбившегося насмерть мужчины спасатели транспортировали с железнодорожных путей и передали сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства трагедии.