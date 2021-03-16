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В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард

В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард. Он был задержан по «горячим» следам через три минуты после совершения кражи.

Кража произошла вчера, 15 марта, в одном из ломбардов, расположенном по улице Гагарина.

«Мужчина в черной шапке и медицинской маске, под видом обычного покупателя схватил понравившийся телефон с полки и был таков.

Задержали похитителя спустя всего три минуты. Он попытался скрыться в ближайшем дворе, но угодил прямо в руки сотрудникам охранного предприятия «Витязь», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Нарушителя передали сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Ленинский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.