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В Челябинске на Бродокалмакском тракте случилась третья за зиму коммунальная авария

В Челябинске в районе остановки общественного транспорта «Центральная усадьба» по Бродокалмакскому тракту сегодня, седьмого января, произошел очередной выход воды на проезжую часть.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, это уже третья за нынешнюю зиму коммунальная авария на данном участке (первая случилась две недели назад, 23-го декабря).

«Коммунальные службы обещали устранить проблему», - сообщает телеграм-канал КДХ Челябинска.

Подрядная организация обрабатывает залитый водой участок проезжей части противогололедным материалом.