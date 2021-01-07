В Челябинске на Бродокалмакском тракте случилась третья за зиму коммунальная авария
В Челябинске в районе остановки общественного транспорта «Центральная усадьба» по Бродокалмакскому тракту сегодня, седьмого января, произошел очередной выход воды на проезжую часть.
Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, это уже третья за нынешнюю зиму коммунальная авария на данном участке (первая случилась две недели назад, 23-го декабря).
«Коммунальные службы обещали устранить проблему», - сообщает телеграм-канал КДХ Челябинска.
Подрядная организация обрабатывает залитый водой участок проезжей части противогололедным материалом.