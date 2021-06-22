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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.06.2021

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РЖД
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В Челябинске на железной дороге из цистерны вылилось дизельное топливо

Течь дизельного топлива на станции Челябинск-Главный ЮУЖД не повлияла на экологическую безопасность. Причины устанавливаются

ЧП произошло 22 июня в 06:18 местного времени в парке прибытия грузовых поездов станции Челябинск-Главный.

«При осмотре была выявлена течь дизельного топлива через нижний сливной прибор вагона. Вагон был отставлен на специальный путь, течь была устранена», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

На место происшествия в целях координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал заместитель Челябинского транспортного прокурора.

Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов ситуация не повлияла.

ЮУЖД
РЖД
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого сегодня, 22 июня, сотрудники органов внутренних дел Челя
22.06.2021

Полицейские Челябинской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на подступах к национальному парку «Таганай» горит лес. Площадь пожара уже
Лесные пожары
Лесные пожары
22.06.2021

На подступах к Таганаю горит лес
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Эксперт из Пензы вынесла свой вердикт: «немецкие» дома в Челябинске можно сносить. По ее мнению,
21.06.2021

В Челябинске градозащитники продолжают отстаивать «маленькую Баварию»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый художественный театр Челябинска одержал очередную победу на престижном международном фестив
21.06.2021

«Светлые души» НХТ получили высшую награду «У Троицы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
21.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.06.2021

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19.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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