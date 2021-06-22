В Челябинске на железной дороге из цистерны вылилось дизельное топливо

Течь дизельного топлива на станции Челябинск-Главный ЮУЖД не повлияла на экологическую безопасность. Причины устанавливаются



ЧП произошло 22 июня в 06:18 местного времени в парке прибытия грузовых поездов станции Челябинск-Главный.

«При осмотре была выявлена течь дизельного топлива через нижний сливной прибор вагона. Вагон был отставлен на специальный путь, течь была устранена», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

На место происшествия в целях координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал заместитель Челябинского транспортного прокурора.

Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов ситуация не повлияла.