В Челябинске напали на доставщика пиццы

В Челябинске избили курьера с пиццей, приехавшего к клиенту. Возле подъезда к нему подошли двое молодых людей и спровоцировали конфликт.

Инцидент произошел возле дома, расположенного по улице Звенигородская, 56а. Перепалка попала на камеру наблюдения «Интерсвязи».

На кадрах видно, что доставщик пиццы звонит в домофон, но дверь ему не открывают. В это время к нему подходят двое. Один из них был в берете и тельняшке с краповой полосой. Он начал провоцировать курьера на конфликт, но тот не реагировал.

Потом парень в тельняшке ударил его по лицу и повалил на асфальт. После этого компания удалилась.

Потерпевший написал заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, по данному факту проводится проверка.