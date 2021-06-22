22.06.2021
ЦКС проверит площадки, на которые незаконно сбрасывают мусор
22.06.2021
Аспирант ЮУрГУ разрабатывает самоочищающийся строительный материал
22.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль
22.06.2021
Промышленники Челябинской области поддержали ковидную инициативу губернатора
22.06.2021
В Челябинской области в пруду нашли тело мужчины
22.06.2021
В ПАО «ММК» улучшат коксохимическое производство
В Челябинске напали на доставщика пиццы
22.06.2021
ЦКС проверит площадки, на которые незаконно сбрасывают мусор
22.06.2021
Аспирант ЮУрГУ разрабатывает самоочищающийся строительный материал
22.06.2021
Челябинец, отхлеставший шумных девушек ремнем, написал заявление в полицию
22.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021