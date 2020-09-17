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В Челябинске насмерть сбили пешехода, гулявшего по проезжей части

Фото: 
ГИБДД Челябинска
Происшествия
Сегодня, 10:39
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В Челябинске ночная прогулка немолодого мужчины по проезжей части закончилась для него трагически. Его насмерть сбила машина. Личность погибшего пока не установлена.

ДТП со смертельным исходом произошло около четырех утра 17 сентября на улице Доватора.

«Сорокалетний водитель, управляя автомобилем «Лифан», совершил наезд на пешехода, движущегося по центру проезжей части в неустановленном месте, без цели перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина (ему было около 60-ти лет) получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции города при работе по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка выявлено 399 нарушений правил дорожного движения.

Отстранено от управления девять водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования.

Пять водителей управляли автомобилями, не имея либо будучи лишенными прав за грубейшие нарушения правил дорожного движения.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 16 водителей.

Шесть пешеходов оштрафованы за нарушение правил перехода проезжей части.

65 водителей пассажирского транспорта подвергнуты административным наказаниям за нарушение правил дорожного движения, допущенных в сфере пассажирских перевозок.

 

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