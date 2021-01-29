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В Челябинске обнаружена квартира, полная «синтетики»

Росгвардейцы Челябинска задержали 27-летнего уроженца Новосибирской области, в квартире которого было обнаружено более одного килограмма синтетических наркотиков.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир дома 63-Б на улице Российской.

«Прибывшие на место правоохранители постучались в указанную соседями дверь, но им никто не открыл. Через некоторое время из квартиры вышел молодой человек, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения и от которого исходил резкий специфический запах», - сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Пройдя в квартиру, патрульные обнаружили девять пакетов с расфасованным в них порошкообразным веществом, а также весы, различные емкости, шприцы, канистры с растворами, колбы. На место был вызван второй экипаж вневедомственной охраны, а также следственно-оперативная группа МВД.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.