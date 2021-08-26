В Челябинске ОМОН задержал уголовника, срывавшего с женщин золотые цепочки

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении ряда грабежей золотых цепочек. Им оказался ранее судимый за кражи, грабежи и вымогательство местный житель. В его послужном списке есть и «наркотическая» статья.

Сотрудниками отдела уголовного розыска полиции Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области задержан ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в совершении ряда грабежей на территории города Челябинска.

«Подозреваемый в течении последней недели совершил на территории Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов четыре грабежа золотых цепочек. Преступления злоумышленник совершал в отношении женщин старше 65 лет. Находясь в безлюдном месте, он срывал с них золотые цепочки, сбывал их, вырученные денежные средства тратил по своему усмотрению. Стоимость похищенного варьировалась от 10 000 до 30 000 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений, по которым ранее в полицию не обращались. В связи с чем гражданам, пострадавшим либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8(351) 266-14-14, 265-02-00, 02, 102 или в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления.