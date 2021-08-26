26.08.2021
Власти перестанут учитывать арестованные автомобили россиян при назначении пособий на детей
26.08.2021
Южноуральцы стали потенциальными донорами костного мозга
26.08.2021
В Челябинске ОМОН задержал уголовника, срывавшего с женщин золотые цепочки
26.08.2021
Под Мисяшем в аварии погибли отец и сын
26.08.2021
Миасец принуждал сироту к сексу
26.08.2021
Челябинские таможенники отметили юбилей службы велопробегом
В Челябинске ОМОН задержал уголовника, срывавшего с женщин золотые цепочки
26.08.2021
В Челябинске появление набережной у «Мегаполиса» повлияет на движение транспорта по улице Красной
26.08.2021
СК возбудил уголовное дело на отца мальчика, утонувшего на Первом озере
26.08.2021
В Челябинске водитель сгорел в машине
25.08.2021
Итальянский пластический хирург предостерег челябинок от «утиных губ»
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021