07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
Гербу Магнитогорска – 20 лет
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
07.02.2023
Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
03.02.2023
В Верхнеуральском районе будут судить водителя, который протащил инспектора по дороге
28.01.2023
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023