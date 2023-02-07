В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода

В Челябинске столкнулись две иномарки. В результате ДТП от одной из машин отлетел бампер и попал в женщину-пешехода.

Авария произошла сегодня, седьмого февраля, напротив дома 5 «в» по улице Курчатова.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди Q5» совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти», после чего тот совершил наезд на препятствие (фонарный столб), а затем совершил наезд на ограждение. Впоследствии фрагмент бампера от автомобиля причинил телесные повреждения проходящему пешеходу», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Водителю «Шевроле Лачетти» и пешеходу оказана медицинская помощь.